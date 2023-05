Horóscopo do dia (02/05): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz para este período forte senso de comprometimento para consigo mesmo, mas que deve abarcar sua natural capacidade de refletir e flexibilizar. Terá também muita sabedoria no terreno da comunicação, com imparcialidade e senso de justiça. Busque ser fiel a si mesmo e comunicar isso com sabedoria.

Compromissos e Sabedoria

Juno entra no signo de Gêmeos, trazendo mais flexibilidade e questionamento aos compromissos assumidos. Será preciso rever com racionalidade os prós e contras das situações estabelecidas. Pallas entra em Leão, trazendo nosso senso de sabedoria para o nível da essência. Sabedoria de ser fiel a si mesmo e fazer brilhar a própria luz com sabedoria. O sextil entre ambas facilita uma análise sábia de compromissos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com