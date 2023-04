Horóscopo do dia (28/04): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz forte ímpeto de comunicar suas emoções com intensidade. Todavia, algumas frustrações também podem emergir aqui. Busque entender suas motivações emocionais e também as subconscientes, aquilo que foi reprimido. Evite ser explosivo ou impulsivo na fala, mas saiba comunicar as emoções com clareza e calma, mesmo as mais difíceis.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mudanças emocionais

A Lua em Leão nos traz necessidade de nos sentirmos seguros sendo nós mesmos e exercendo nossa criatividade. A conjunção a Lilith pode nos mostrar alguns pontos de frustração neste sentido, nos pedindo reconhecimento dos pontos onde não apropriamos de nos mesmos. A quadratura a Urano em Touro nos pede que isso seja feito com um tanto de frieza, pragmatismo e senso de inovação.

Horóscopo do dia (28/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com