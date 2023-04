Horóscopo do dia (27/04): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A Lua Crescente lhe traz maior ímpeto de viver as emoções intensamente. Em especial no campo emocional, afetivo e/ou sexual, terá maior senso de aventura e expansão. Busque também reciclar suas emoções com alegria, se libertando daquilo que não lhe serve mais. Foco em partilhar as emoções de forma generosa e positiva, mas sem perder a individualidade.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Crescente em Leão

A Lua entra na fase Crescente no signo de Leão. Estamos mais apropriados de nossas emoções e de nosso senso de segurança de identidade. A fase crescente nos pede que usemos de mais alegria e expansividade. Essa Lua traz necessidade de reconhecer nossos talentos e valores (a partir do Sol em Touro) e expandir nossa criatividade, alegria, doação emocional e empoderamento pessoal.

Horóscopo do dia (27/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com