BBB23: possível romance entre Tina e Gabriel Fop viraliza nas redes

Ex-participantes aparecem viajando juntos, e rumores viralizaram (foto: Reprodução/Instagram)

A ex-sister Tina publicou em suas redes sociais uma foto de mãos dadas com o ex-brother Gabriel Fop na tarde desta terça-feira (25/4). A caminho da final do reality que revelará a grande campeã do BBB23, eles instigaram os internautas, que passaram a especular um romance.









No aeroporto, eles também apareceram juntos enquanto um filmava o outro para os seguidores. Embora a proximidade entre eles tenha chamado atenção, Tina esclareceu pontuando que eles são apenas amigos. “Chegando ao Rio de Janeiro, + selfies... Cansei dessa amizade, quero um sálario”, escreveu ela.





Mesmo com toda a repercussão, Fop não se pronunciou e posou novamente com Tina, nos bastidores da grande final. Nas redes sociais, o assunto ficou entre os mais comentados da noite.





No entanto, os dois não foram os únicos ex-brothers no mesmo voo. Sarah Aline também viajou para o Rio de Janeiro partindo de São Paulo, na tarde de hoje (25/4). Outros encontros também foram registrados.