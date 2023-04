Virgínia e Zé Felipe chamam padre para abençoar avião de R$ 50 milhões

Avião foi dado a Zé Felipe de presente pela esposa Virgínia (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Virginia Fonseca, 24, e Zé Felipe, 25, chamaram um padre para abençoar o avião particular da família, que foi presente da influenciadora digital para o marido em seu último aniversário."Pedimos ao padre para vir abençoar nosso avião, para que todas as viagens sejam guiadas por Deus. Toda a honra e glória a Deus sempre", escreveu Virginia em um vídeo publicado nas redes sociais.A aeronave é do modelo Citation Excel custa 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 50 milhões na cotação atual. Ela é uma fabricação da empresa norte-americana Cessna Aircraft Company.O Citation Excel é uma aeronave bimotor executiva de médio porte e alta performance. Tem capacidade para transportar até oito passageiros, além de dois tripulantes. Começou a ser desenvolvida e fabricada em longa escala na década de 1990.Virginia e Zé Felipe estão juntos desde julho de 2020. No mesmo ano, anunciaram a gravidez da primogênita Maria Alice, que está com dois anos hoje. No ano passado, a influenciadora deu à luz a Maria Flor, de 6 meses.