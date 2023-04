Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para Peixes

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este período lhe é propício para repensar e reorganizar suas ideias. Você deve estar flexível e adaptável, buscando um não julgamento. Muita atenção com qualquer tipo de comunicação; revise tudo que publicar e medite antes de verbalizar. Revisão também na relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos. Busque o que há de valor nos estudos e ideias.

Mercúrio retrógrado em Touro

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Touro. Devemos reavaliar nosso senso de valor próprio e a maneira como comunicamos nosso senso de valor e cuidados com o mundo material. Momento para se repensar as nuances práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com