Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este momento lhe pede revisão de questões emocionais, familiares e passadas. Busque valorizar mais suas raízes e ter uma escuta no meio familiar, mas sem falar de maneira abrupta e impensada. Revisão de como cuida do lar e maior entendimento de seus sonhos, emoções e subjetividades. Reavaliação intensa de como estrutura sua vida pessoal.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio retrógrado em Touro

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Touro. Devemos reavaliar nosso senso de valor próprio e a maneira como comunicamos nosso senso de valor e cuidados com o mundo material. Momento para se repensar as nuances práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado.

Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com