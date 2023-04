Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente se volta agora para sua essência, poder pessoal e criatividade. Busque enxergar mais o lado divertido, lúdico e espontâneo de sua expressão pessoal. Momento que lhe facilita entender maneiras de se reconectar com sua criatividade. Revisão na relação com filhos e crianças. Medite sobre o valor de ser quem você é de verdade. Reflita mais sobre o que expressa e vibra com seu poder pessoal.

Mercúrio retrógrado em Touro

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Touro. Devemos reavaliar nosso senso de valor próprio e a maneira como comunicamos nosso senso de valor e cuidados com o mundo material. Momento para se repensar as nuances práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado.

