Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para Escorpião

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este período leva sua mente a uma revisão das parcerias e relações em sua vida, assim como o quanto valoriza ou não as pessoas. Pode enxergar que algumas relações não tem tanto valor, assim como pode enxergar potenciais maravilhosos no relacionar. Evite decisões definitivas ou conversas impulsivas. Use seu talento introspectivo para meditar sobre as relações primeiro.

Mercúrio retrógrado em Touro

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Touro. Devemos reavaliar nosso senso de valor próprio e a maneira como comunicamos nosso senso de valor e cuidados com o mundo material. Momento para se repensar as nuances práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com