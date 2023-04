Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para VIrgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, fica retrógrado no signo de Touro. Será preciso reavaliar com mais otimismo, fé e realismo aquilo que deve ser feito para alcançar seus objetivos. Não é o momento para decisões definitivas, mas terá clareza se consultar sua intuição. Pensamento voltado para fé e princípios, assim como questionamentos neste sentido.

Mercúrio retrógrado em Touro

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Touro. Devemos reavaliar nosso senso de valor próprio e a maneira como comunicamos nosso senso de valor e cuidados com o mundo material. Momento para se repensar as nuances práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com