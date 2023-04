Horóscopo do dia (20/04): Confira a previsão de hoje para Escorpião

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O Eclipse Solar lhe traz a necessidade de reavaliar toda sua vida material. Deve se questionar em sua iniciativa no trabalho, saúde e organização material. Resgate da força de vontade e reavaliação de como gere o mundo material. O aspecto a Plutão no seu setor emocional catalisa ainda mais o processo. O Sol em Touro, signo oposto ao seu, lhe pede mais consciência do valor das relações, parcerias e auxílio mútuo.

Eclipse Solar em Áries / Sol em Touro

Primeiro Eclipse de 2023 ocorre hoje. Este Eclipse Solar em Áries, no qual a Lua cobre o Sol neste signo, nos pede que resgatemos quem somos profundamente, nossa personalidade e individualidade reais. A quadratura a Plutão em Aquário mostra que estamos em profundo processo de rompimento com velhos ideais, preconceitos e massificações. Logo em seguida o Sol entra em Touro, marcando um tom mais pragmático, valoroso e firme. Os próximos 30 dias são marcados pelo brilho que vem de se viver a autovalorização, prazeres materiais, regeneração e busca por tudo que agrega valor e estabilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com