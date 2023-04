Resumão do BBB: Domitila eliminada e Top 5 formado

Domitila foi eliminada do BBB23 com 59,94% dos votos.





Agora, a poucos dias do fim do programa, o Top 5 conta apenas com integrantes do quarto deserto: Amanda, Aline, Bruna, Larissa e Alface. Para eles, a dinâmica de divisão em quartos funcionou muito bem.





Domitila se mostrou grata e emocionada ao encontrar com Tadeu Schmidt (foto: Reprodução/Globo) Depois da eliminação, teve a última prova do líder, que consagrou Bruna. Com a liderança, a atriz indicou Alface para o paredão e a casa indicou Larissa, formando mais um confronto duplo.





Larissa não gostou de Alface ter dito que ela era seu adversário direto na votação. Ela disse que o biomédico gosta de aparecer no ao vivo. Com isso, a primeira discussão do Top 5 foi iniciada.









Mesmo com a discordância, os sobreviventes do jogo comemoraram a permanência com um pulo na piscina e muitos abraços.





Quem você acha que vai ser eliminado na quinta-feira?