Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para Libra

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz necessidade de desapego quanto a emoções ligadas ao outro, casamento e parcerias. Será preciso uma boa dose de desapego e amor universal. Busque resoluções das emoções nas relações, mas permitindo o desapego daquilo que já não é mais produtivo ou bom. Busque dar liberdade ao outro como gostaria que fosse consigo mesmo.

Libertação emocional

A conjunção da Lua Minguante com Júpiter em Áries nos traz para hoje a necessidade de nos libertar de emoções antigas disfuncionais. Devemos enxergar tais emoções sob um crivo mais filosófico e desapegado, mas com a determinação ariana de vencer a nós mesmos. Cuidado com excessos emocionais desnecessários.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com