Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe pede mais fluidez e desapego quanto a visões de mundo, crenças, fé, objetivos e expansões. Tudo isso tem sido muitíssimo mobilizado pelo gigante Júpiter em sua vida. Porém o dia de hoje pode lhe mostrar aquilo que precisa ser sacrificado ou reavaliado. Busque ter fé no processo, deixando ir o velho para que o novo possa chegar em breve.

Libertação emocional

A conjunção da Lua Minguante com Júpiter em Áries nos traz para hoje a necessidade de nos libertar de emoções antigas disfuncionais. Devemos enxergar tais emoções sob um crivo mais filosófico e desapegado, mas com a determinação ariana de vencer a nós mesmos. Cuidado com excessos emocionais desnecessários.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com