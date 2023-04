Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para Câncer

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz necessidade de desapego de estruturas e situações rígidas. A Lua, sua regente, lhe traz revisão de sua projeção no mundo, carreira, autoridade e compromissos. Júpiter facilita o processo, lhe trazendo a fé de novas possibilidades ou da renovação daquilo que já existe. Mas deve, como a fase Minguante, buscar interiorização e calma.

Libertação emocional

A conjunção da Lua Minguante com Júpiter em Áries nos traz para hoje a necessidade de nos libertar de emoções antigas disfuncionais. Devemos enxergar tais emoções sob um crivo mais filosófico e desapegado, mas com a determinação ariana de vencer a nós mesmos. Cuidado com excessos emocionais desnecessários.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com