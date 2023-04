Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para Touro

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe pede transcendência emocional. Deve deixar ir velhas emoções, ideias e apegos desnecessários. Há uma forte capacidade de deixar ir e transformar o passado e tudo aquilo que possa lhe prender. Sua conexão com o espiritual será intensa, mas deve buscar conscientemente tempo de meditação, interiorização e dedicação ao sutil.

Libertação emocional

A conjunção da Lua Minguante com Júpiter em Áries nos traz para hoje a necessidade de nos libertar de emoções antigas disfuncionais. Devemos enxergar tais emoções sob um crivo mais filosófico e desapegado, mas com a determinação ariana de vencer a nós mesmos. Cuidado com excessos emocionais desnecessários.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com