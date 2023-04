Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para Áries

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A conjunção da Lua com Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a capacidade de deixar ir e se libertar de velhas emoções negativas e excessos de si mesmo. Busque para hoje um olhar mais filosófico e humano sobre as questões emocionais e partilhadas. Reavalie o que lhe traz verdadeira segurança emocional consigo e deixe ir os excessos.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Libertação emocional

A conjunção da Lua Minguante com Júpiter em Áries nos traz para hoje a necessidade de nos libertar de emoções antigas disfuncionais. Devemos enxergar tais emoções sob um crivo mais filosófico e desapegado, mas com a determinação ariana de vencer a nós mesmos. Cuidado com excessos emocionais desnecessários.

Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com