Horóscopo do dia (18/04): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



As emoções profundas estão mobilizadas e lhe pedem reciclagem e desapego. Use de seu discernimento e bom senso para facilitar o processo. Sua energia sexual também pede reavaliação. Permita esta clareza emocional de tudo aquilo que precisa ser expresso ou mudado. Cure sua conexão com suas emoções profundas e se liberte.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Emoções curativas

A Lua Minguante em Áries nos traz interiorização e enraizamento em nós próprios, em nossa iniciativa e carisma. Sentimentos mais aguerridos são mobilizados, mas deve-se usar de sabedoria e iniciativa madura. Todavia, a conjunção a Quíron nos questiona a qualidade do uso desta iniciativa, que deve ser curativa e ampla. Cura da sensação de pertencimento a si mesmo.

Horóscopo do dia (18/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com