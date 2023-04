Horóscopo do dia (18/04): Confira a previsão de hoje para Câncer

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua regente, a Lua, se encontra em Áries. Sua impulsividade estará maior, portanto cuidado com suas ações e palavras. Será preciso reavaliar seus potenciais no mundo e carreira. Canalize essa força com maturidade para vencer no plano material. Cura pelo assumir as responsabilidades e autoridade com confiança, assim como abrir mão dos compromissos sem sentido ou propósito reais.

Emoções curativas

A Lua Minguante em Áries nos traz interiorização e enraizamento em nós próprios, em nossa iniciativa e carisma. Sentimentos mais aguerridos são mobilizados, mas deve-se usar de sabedoria e iniciativa madura. Todavia, a conjunção a Quíron nos questiona a qualidade do uso desta iniciativa, que deve ser curativa e ampla. Cura da sensação de pertencimento a si mesmo.

