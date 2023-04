Horóscopo do dia (17/04): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A relação com o outro pede sensibilidade desapegada pois será preciso lidar com as emoções alheias, assim como com aquelas que o outro desperta em ti próprio. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. Aprendizado do acolhimento e amor incondicional. Seu olhar pragmático e objetivo, conciliado à expressão emocional verdadeira trará cura.

Busca pelo transcendental

A Lua Minguante em Peixes nos pede introspecção, deixar ir o que não nos pertence mais. Busque meditação, recolhimento e uma atitude mais desapegada. A conjunção a Netuno reforça a necessidade de se buscar algo que seja transcendental. Será preciso sabedoria, tenhamos fluidez e desapego como a água.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com