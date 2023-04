Horóscopo do dia (14/04): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz buscar mais valorização de si mesmo e de sua vida pessoal. Todavia, está sendo chamado agora a amadurecer isto, aprendendo a conciliar o prazer pessoal com seus compromissos assumidos, carreira e obrigações. Também pode haver conflito de valores com figuras de autoridade, mas que você deve mediar com muita atenção ao uso das palavras de forma madura.

Desafios na relação comunicativa

Vênus em Gêmeos e Saturno em Peixes fazem uma quadratura. Esse aspecto desafiador nos pede amadurecimento no relacionar e nas finanças. Em especial na maneira como nos comunicamos no amor e parcerias, será preciso um tom de maturidade e aprofundamento emocional sério. Questões subconscientes tendem a ter preponderância comunicativa, portanto medite bem e de forma madura antes de interagir ou responder.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com