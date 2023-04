Horóscopo do dia (14/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desafios na relação comunicativa

Vênus em Gêmeos e Saturno em Peixes fazem uma quadratura. Esse aspecto desafiador nos pede amadurecimento no relacionar e nas finanças. Em especial na maneira como nos comunicamos no amor e parcerias, será preciso um tom de maturidade e aprofundamento emocional sério. Questões subconscientes tendem a ter preponderância comunicativa, portanto medite bem e de forma madura antes de interagir ou responder.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você tem tido fortes impulsos para se relacionar e comunicar com as pessoas. Todavia, também tem amadurecido seu senso de espiritualidade, percepção sutil e questões psíquicas. O dia de hoje lhe pede que amadureça esse senso de interação com os outros, mas sob o crivo de sua intuição e percepção. Saiba quando deve se afastar ou não de certas pessoas ou o que deve ou não ser comunicado. Use da autoridade emocional e espiritual para interagir.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, lhe traz foco em seu senso de valor pessoal e isto deve ser cultivado e comunicado. Todavia, deve amadurecer mais esse ponto. Encontre a justa medida daquilo que é seu e do que você partilha. Se focou muito somente em si mesmo, deve se lembrar que tem compromisso para com o auxílio dos semelhantes. Mas pode ser que o coletivo não entenda aquilo que é de valor para si mesmo, lhe pedindo sabedoria sobre o que deve ou não partilhar.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz buscar mais valorização de si mesmo e de sua vida pessoal. Todavia, está sendo chamado agora a amadurecer isto, aprendendo a conciliar o prazer pessoal com seus compromissos assumidos, carreira e obrigações. Também pode haver conflito de valores com figuras de autoridade, mas que você deve mediar com muita atenção ao uso das palavras de forma madura.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Há grande foco para você em buscar seu lado espiritual, subconsciente, artístico e sensível. Tudo isso deve ser buscado, vivido e comunicado agora. Todavia, há também um forte senso de amadurecimento ético, de princípios e fé que lhe pede amadurecimento desta faceta. Busque trazer seus sonhos para um senso de propósito, assim como lapidar as arestas dos excessos emocionais. Reavaliação madura de como lida com emoções nas relações.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz necessidade de amadurecer a maneira como se relaciona e comunica com amigos, grupos e no coletivo como um todo. Apesar de ser um momento com fortes motivações sociais, você tem sido desafiado a escutar e amadurecer suas emoções profundas. Busque escutar a voz da sabedoria de sua intuição e instintos para ter uma visão mais clara das relações. Mas também deve evitar excessos passionais que poderiam prejudicar.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você tem sido motivado a cultivar valor em sua carreira e projeção. Todavia, o dia de hoje mostra que deve amadurecer este valor frente a parcerias e opiniões alheias. Busque ter conciliação madura, ouvindo críticas e refletindo naquilo que for realmente justo. No amor será um bom momento para se lapidar algumas arestas e entender quais os compromissos tem assumido ou não com o outro.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, lhe traz ímpeto para que expanda, cresça, comunique sua fé e busque o que há de melhor nas possibilidades futuras. Todavia, também é chamado hoje a amadurecer estes conceitos sob a ótica do realismo, senso crítico e pragmatismo. Busque lapidar as arestas de seus sonhos com uma dose de realidade e ações práticas, assim como paciência e perseverança para que se concretizem.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A motivação de troca afetiva, sexual e de troca emocional se faz intensa. Todavia, você tem amadurecido seu senso de poder pessoal e espaço, portanto deve encarar as trocas com senso de limites justos. Saiba quais são os seus limites e até qual ponto pode e deve doar de si mesmo ou comunicar certas emoções. Saiba delimitar seu espaço, mas levando em conta também sua sensibilidade e autodomínio.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O momento pode lhe trazer conflitos entre o relacionar e vivenciar as próprias emoções. Você tem sido motivado a estar junto dos outros, ser parceiro e comunicar no amor e vida social. Todavia, também há um senso de amadurecimento emocional que lhe pede limites neste sentido. Saiba o quanto deve estar “fora ou dentro de casa”. Se permita seus momentos de recolhimento para refinar as arestas do quanto depende dos outros e o quanto deve ter domínio emocional sobre si mesmo.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, se encontra em aspecto desafiador com Vênus. Você tem sido motivado no vivenciar a rotina, as tarefas materiais, trabalho e saúde. Todavia, o dia de hoje lhe pede que amadureça isso, sabendo usar da flexibilidade e adaptabilidade. Saiba delimitar bem o tempo de trabalho e o de lazer. Busque questionamentos para ações mecânicas e métodos. Saiba ter limites no quanto auxilia e serve aos outros, dentro do seu próprio senso de valor.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, se encontra em aspecto desafiador com Vênus. Você tem sido motivado a buscar seu lado divertido, espontâneo e leve. Todavia, o dia de hoje lhe traz um certo senso de moderação e realismo. Busque viver o que lhe dá prazer, mas sem extravagâncias excessivas ou gastos financeiros abusivos. Também deve evitar a preguiça, buscando trabalhar por aquilo que for justo. Lapidação das arestas nos romances e envolvimentos afetivos.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Você tem vivenciado mais envolvimento afetivo, familiar e pessoal. Todavia, há também um forte senso de amadurecimento pessoal acontecendo. Você deve assumir autoridade por si mesmo, lapidando arestas de questões emocionais e também de valores familiares, emocionais e na forma como comunica tudo isso. Busque autodomínio e amor fluido.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com