Horóscopo do dia (13/04): Confira a previsão de hoje para Peixes

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas emoções quanto à sua vida social, amizades e grupos são mobilizadas hoje. Aprenda a estabelecer melhor os limites entre você e os outros. A Minguante lhe pede que tenha a leveza de deixar ir aquilo que já não contribui mais com seu processo. Analise as amizades e relações com grupos com mais sabedoria e menos reatividade.

Lua Minguante em Capricórnio

A Lua Minguante entra em Capricórnio. Este posicionamento nos pede amadurecimento emocional, nos esvaziando dos excessos e nos pedindo limites e disciplina para se lidar com emoções. Não se deve negá-las, mas saber o justo limite de sua expressão.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com