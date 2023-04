Horóscopo do dia (12/04): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Há agora uma maior consciência de suas emoções pessoais, questões do passado, lar, raízes e família. Busque viver o melhor disto, buscando potenciais que lhe permitam a liberdade e alegria desejadas neste setor. Enxergue as emoções com liberdade e maior desapego. A Lua começa a minguar no seu signo, lhe pedindo um tanto mais de interiorização e calma.

Expansão e revisão

A conjunção de Júpiter e Sol em Áries nos traz grande consciência de nós mesmos, assim como de nossos potenciais, fé, princípios e capacidade de expandir a partir de nossos esforços pessoais. A proximidade da Lua da fase Minguante pede que tudo isso seja revisado: nossos objetivos, crenças e possibilidades futuras.

Horóscopo do dia (12/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com