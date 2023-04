Horóscopo do dia (12/04): Confira a previsão de hoje para Libra

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você está agora bem mais conectado e atento às relações. A conjunção Sol com Júpiter neste setor lhe facilita a consciência de como expandir junto do outro. Mas deve buscar muita clareza, ética e transparência nesse sentido. A Lua começa a minguar e lhe pede um tanto de desapego de emoções difíceis, passadas ou de carência. Busque equilíbrio no processo.

Expansão e revisão

A conjunção de Júpiter e Sol em Áries nos traz grande consciência de nós mesmos, assim como de nossos potenciais, fé, princípios e capacidade de expandir a partir de nossos esforços pessoais. A proximidade da Lua da fase Minguante pede que tudo isso seja revisado: nossos objetivos, crenças e possibilidades futuras.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com