Horóscopo do dia (10/04): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Urano, seu regente, se encontra com Juno. Você é chamado a ter mais compromisso para com as mudanças de base que ocorrem em sua vida. Novas estruturações familiares, mudança de casa, limpeza de emoções antigas, reavaliação do papel de mãe ou pai, etc. Busque comprometimento para com a renovação que está te levando para lugares mais felizes.

Compromisso com a renovação

A conjunção de Urano e Juno em Touro traz para hoje necessidade de nos comprometer com a renovação dos valores pessoais. Compromissos que levem em conta o bem estar do coletivo e/ou a renovação de nós próprios estão em alta. Mercúrio e Nodo Norte próximos nos pedem busca consciente por nos comunicar de maneira íntegra e flexibilizar nossos valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com