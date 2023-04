Horóscopo do dia (10/04): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede comprometimento com sua essência e a expressão de si mesmo, ainda que fora dos padrões. Busque, antes de tudo, fidelidade para com a própria consciência. Pode haver maior engajamento com a expressão artística, na relação com os filhos, jogos, esportes, romances e/ou aventuras. Busque se expressar de forma valorosa e com a devida liberdade.

Compromisso com a renovação

A conjunção de Urano e Juno em Touro traz para hoje necessidade de nos comprometer com a renovação dos valores pessoais. Compromissos que levem em conta o bem estar do coletivo e/ou a renovação de nós próprios estão em alta. Mercúrio e Nodo Norte próximos nos pedem busca consciente por nos comunicar de maneira íntegra e flexibilizar nossos valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com