Horóscopo do dia (10/04): Confira a previsão de hoje para Sagitário

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe pede comprometimento para com a renovação de sua vida material. Busque assumir que deve renovar hábitos de cuidado com a saúde e alimentares de forma substancial. Também renovação de rotinas e métodos, trazendo mais inovação e um olhar alternativo. A relação e comprometimento com trabalho e colegas passam por esse crivo inovador.

Compromisso com a renovação

A conjunção de Urano e Juno em Touro traz para hoje necessidade de nos comprometer com a renovação dos valores pessoais. Compromissos que levem em conta o bem estar do coletivo e/ou a renovação de nós próprios estão em alta. Mercúrio e Nodo Norte próximos nos pedem busca consciente por nos comunicar de maneira íntegra e flexibilizar nossos valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com