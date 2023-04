Horóscopo do dia (10/04): Confira a previsão de hoje para Câncer

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe pede comprometimento para com o melhor que pode contribuir para com o coletivo. Você é chamado a se abrir para realidades maiores do que s sua vida pessoal e/ou familiar, buscando auxiliar de forma valorosa para com muitos. Momento para se comprometer com a renovação da vida e ter um olhar mais alternativo e engajado.

Compromisso com a renovação

A conjunção de Urano e Juno em Touro traz para hoje necessidade de nos comprometer com a renovação dos valores pessoais. Compromissos que levem em conta o bem estar do coletivo e/ou a renovação de nós próprios estão em alta. Mercúrio e Nodo Norte próximos nos pedem busca consciente por nos comunicar de maneira íntegra e flexibilizar nossos valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com