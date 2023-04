Longa sul-coreano "Kill Boksoon" tem assassina de aluguel como protagonista

Ser mãe e ter uma carreira é um desafio para qualquer mulher. Mas imagine se seu trabalho for ser uma assassina de aluguel e com uma filha adolescente em casa? É essa a vida de Gil Boksoon (Jeon Do-yeon) no longa “Kill Boksoon”, de Byun Sung-hyun (“Fazedor de reis: A raposa da eleição”, de 2022), disponível na Netflix. O filme é uma das mais de 30 produções sul-coreanas a serem lançadas pela plataforma de streaming neste ano.

"Desculpe, mas o supermercado já vai fechar", diz a personagem, enquanto atira no homem que ela foi contratada para matar. Boksoon transita nessa tensão entre a vida doméstica, em que tem dificuldades de lidar com os problemas da filha Jae-young (Jim Si-A), e a profissional, que pretende largar em breve para ficar mais com a menina. O problema é que ela não vai conseguir se livrar tão facilmente assim do seu trabalho - até porque seu chefe, Cha Min-kyu (Sul Kyung-gu), tem um crush forte por ela.