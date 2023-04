Horóscopo do dia (07/04): Confira a previsão de hoje para Câncer

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz grande fé, idealismo e amor para auxiliar a todos de forma fraternal e indistinta. Busque toda sua afetividade e contribua para com todos e principalmente para com os mais necessitados. Relações de amizade pedem um tanto de sua fé e acolhimento. Busque inspirar as pessoas com suas visões de mundo e, principalmente, acolhendo amorosamente.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Amor sublime

Ocorre hoje um sextil entre Vênus em Touro e Netuno em Peixes, ambos domiciliados em seus respectivos signos. O aspecto auxiliar entre Touro e Peixes nos permite usar o melhor do sonho e da praticidade unidos. Vênus com Netuno nos abre para relações de amor incondicional e sublimes. Também um equilíbrio entre doar de nós mesmos e nos valorizar.

Horóscopo do dia (07/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com