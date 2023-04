Horóscopo do dia (06/04): Confira a previsão de hoje para Peixes

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua conexão emocional com a troca afetiva profunda está em alta. Terá muita necessidade emocional de troca afetiva e/ou sexual com profundidade, mas não se esqueça do equilíbrio da vibração libriana. Entender o que dá prazer ao outro lhe trará segurança emocional também. Enxergue suas emoções profundas com ponderação e racionalidade.

Lua Cheia em Libra

A Lua Cheia entra em Libra. O colorido do signo da balança traz mais ponderação e racionalidade para as intensas emoções da fase lunar cheia. A segurança emocional vem aqui do compartilhar e estar junto de outras pessoas, além da convivência social.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com