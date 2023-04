Horóscopo do dia (06/04): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Estará com mais sensibilidade no reino mental e das ideias, além de uma intuição aguçada. Busque ter um olhar equilibrado para seu entorno, sendo menos reativo e mais objetivo. Ao falar, diga coisas realmente úteis e proveitosas, usando do seu senso de acolhimento e conciliação. Sua intuição forte lhe será muito útil hoje.

Lua Cheia em Libra

A Lua Cheia entra em Libra. O colorido do signo da balança traz mais ponderação e racionalidade para as intensas emoções da fase lunar cheia. A segurança emocional vem aqui do compartilhar e estar junto de outras pessoas, além da convivência social.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com