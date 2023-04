Horóscopo do dia (05/04): Confira a previsão de hoje para Peixes

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua mente está bem ativa no momento pela posição de Mercúrio. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais maturidade, autodomínio e senso de limites. Sua comunicação deve agora ser mais madura e você deve saber falar “não” quando preciso. Busque lapidar as arestas mentais e comunicativas tendo um tanto de praticidade e realismo.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Organização mental

O sextil entre Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes nos traz capacidade de trazer questões da criatividade e campo emocional para o campo material e prático. Há um amadurecimento e lapidação de ideias para que sejam viáveis e factíveis. A responsabilidade emocional também fala alto aqui, auxiliando em questões de ordem prática e/ou financeira.

Horóscopo do dia (05/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com