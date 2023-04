Horóscopo do dia (05/04): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, faz aspecto auxiliar a Mercúrio. Há um forte senso de compromisso para com a comunicação madura e eficiente. Todavia, também há um forte estímulo para expressar o lado lúdico e criativo. Busque um equilíbrio entre as duas facetas proporcionado no dia de hoje. Expresse sua autenticidade, mas tendo maturidade e senso de limites justo.

Organização mental

O sextil entre Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes nos traz capacidade de trazer questões da criatividade e campo emocional para o campo material e prático. Há um amadurecimento e lapidação de ideias para que sejam viáveis e factíveis. A responsabilidade emocional também fala alto aqui, auxiliando em questões de ordem prática e/ou financeira.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com