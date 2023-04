Horóscopo do dia (05/04): Confira a previsão de hoje para Sagitário

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente se volta com mais intensidade para as questões de ordem prática, rotinas, tarefas, trabalho e/ou saúde. Tudo isso deve ser tratado de forma prática e valorosa. Todavia, há também um forte senso de compromisso e lapidação emocional, pessoal e/ou familiar. Busque equilibrar trabalho e família. Também é preciso encarar as questões práticas a partir do significado emocional que lhe proporcionam.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Organização mental

O sextil entre Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes nos traz capacidade de trazer questões da criatividade e campo emocional para o campo material e prático. Há um amadurecimento e lapidação de ideias para que sejam viáveis e factíveis. A responsabilidade emocional também fala alto aqui, auxiliando em questões de ordem prática e/ou financeira.

Horóscopo do dia (05/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com