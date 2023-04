Horóscopo do dia (05/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Organização mental

O sextil entre Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes nos traz capacidade de trazer questões da criatividade e campo emocional para o campo material e prático. Há um amadurecimento e lapidação de ideias para que sejam viáveis e factíveis. A responsabilidade emocional também fala alto aqui, auxiliando em questões de ordem prática e/ou financeira.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua mente está voltada para assuntos de ordem prática, financeira e material. Todavia, há também forte influência de questões subconscientes, emocionais, psíquicas e/ou espirituais. Busque entender o que precisa ordenar emocionalmente para fazer a vida material fluir melhor e com mais facilidade. Medite antes de tomar quaisquer decisões pragmáticas.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais racional, flexível, curioso e divertido. O sextil com Saturno lhe traz capacidade de trazer um tanto destas qualidades ao coletivo, mesmo quando haja resistência. Sua percepção sobre si mesmo é lapidada por ideias inovadoras e múltiplas possibilidades de fazer as coisas de forma alternativa.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, faz aspecto auxiliar a Saturno. Você tem assumido muitas responsabilidades, pode ter mais compromissos no trabalho ou usar de mais autoridade. Tudo isso, porém, precisa ser analisado em termos emocionais, psicológicos e nas questões subconscientes. Busque meditar e resgatar um senso de valor pessoal para executar suas tarefas e compromissos da melhor forma.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua mente está bem mais conectada ao coletivo, ideias inovadoras, grupos, amizades e vida online. Todavia, tudo isso hoje lhe pede um forte senso de aterramento em sua ética, princípios, fé e naquilo em que acredita. Busque organizar e filtrar as muitas informações sob seu próprio ético, assim como na sua relação com grupos e amizades.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Você está com a mente focada em questões de trabalho, carreira, autoridade e/ou projeção. Todavia, questões emocionais profundas lhe pedem atenção; você deve lapidar algumas arestas emocionais e as questões de trabalho ou lida com autoridades podem ser gatilhos que lhe pedem uma atitude e comunicação mais madura e inteligente emocionalmente.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, faz aspecto auxiliar a Saturno. Você tem sua mente focada em objetivos futuros, expansões, fé e novas possibilidades. Todavia, você é lembrado de que tem responsabilidades para com os semelhantes à sua volta e que deve achar equilíbrio. Também que é excelente sonhar, mas isso deve vir junto de um senso de ponderação e justiça.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua mente sonda agora suas profundezas emocionais, questões ligadas a partilhas e heranças, sexualidade, morte e renascimento. Todavia, hoje é chamado a ser bem realista e pragmático neste sentido. Busque ter os pés no chão e faça algo de prático e útil a partir de todas as mobilizações emocionais de agora. Capacidade de visualizar e realizar em alta.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você é motivado a se comunicar com os outros de forma valorosa e afetuosa. Mas também há um forte senso de lealdade a si mesmo e sua essência; deve encontrar o equilíbrio entre comunicar, ponderar e estar firme consigo mesmo. Há um convite ao amadurecimento pessoal agora e isso se reflete em relações mais amadurecidas e equilibradas.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente se volta com mais intensidade para as questões de ordem prática, rotinas, tarefas, trabalho e/ou saúde. Tudo isso deve ser tratado de forma prática e valorosa. Todavia, há também um forte senso de compromisso e lapidação emocional, pessoal e/ou familiar. Busque equilibrar trabalho e família. Também é preciso encarar as questões práticas a partir do significado emocional que lhe proporcionam.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, faz aspecto auxiliar a Mercúrio. Há um forte senso de compromisso para com a comunicação madura e eficiente. Todavia, também há um forte estímulo para expressar o lado lúdico e criativo. Busque um equilíbrio entre as duas facetas proporcionado no dia de hoje. Expresse sua autenticidade, mas tendo maturidade e senso de limites justo.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, faz aspecto auxiliar a Mercúrio. Sua mente está focada em questões familiares, emocionais e/ou pessoais, mas também deve se lembrar de suas responsabilidades materiais e financeiras. Pode ter de organizar finanças familiares ou o tema pode ter de ser abordado. Busque um tom pragmático e valoroso para ter bons resultados.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua mente está bem ativa no momento pela posição de Mercúrio. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais maturidade, autodomínio e senso de limites. Sua comunicação deve agora ser mais madura e você deve saber falar “não” quando preciso. Busque lapidar as arestas mentais e comunicativas tendo um tanto de praticidade e realismo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com