Horóscopo do dia (04/04): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje é especialmente curativo para você, já que seu regente, o Sol, recebe as influências de Quíron. Se deixou de ser você mesmo ou expressar sua criatividade, agora tais feridas pedem cura. Também no terreno da fé, crenças e princípios pode vivenciar cura a partir do resgate dessa força motriz.

Consciência terapêutica

A conjunção do Sol com Quíron em Áries nos traz consciência clara de nossas feridas, pontos fracos e daquilo que precisa ser visto sob um prisma mais amplo. O potencial de cura aqui é grande e nos pede ação a partir de uma consciência terapêutica, saindo da dor para a cura.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com