Horóscopo do dia (03/04): Confira a previsão de hoje para Touro

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior flexibilidade, senso de diversão, comunicação e alegria. Estará mais leve neste período, com mais questionamentos e com mais vontade de se movimentar. Use este período para se escutar mais, entender as próprias necessidades e fazer uma integração com você mesmo.

Mercúrio em Touro

Mercúrio entra em Touro, trazendo a mente para assuntos mais pragmáticos e realistas. Aqui é preciso se raciocinar a partir do concreto. Mente voltada para as finanças e segurança material. Expressão dos talentos pessoais. Comunicação prazerosa e calma.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com