Horóscopo do dia (01/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Valor e sabedoria

Vênus em Touro e Pallas em Câncer fazem um sextil; há harmonia em se estabelecer senso de valor próprio, mas também lidando com o lado emocional de forma sábia e inteligente. Capacidade de interagir, se envolver, mas estar firme sobre seus próprios valores. A quadratura de Vênus com a Lua em Leão reforça a necessidade de estarmos enraizados em um sentido de sermos únicos, criativos e donos do próprio espaço.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz forte senso de aterramento em seus próprios valores. Todavia, há também um excelente aspecto harmonioso que facilita o uso da sabedoria emocional para se lidar com questões familiares, pessoais e/ou emocionais, assim como aquilo que se refira a finanças familiares. A posição lunar lhe traz forte senso de enraizamento em si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando suas naturais qualidades de autovalorização. Prazer, estabilidade, constância, doçura e firmeza. Hoje há facilidade em comunicar de forma emocionalmente sábia e se utilizando destas qualidades. A posição lunar lhe faz um tanto mais familiar e acolhedor, mas também dono do próprio espaço.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe propicia conexão harmônica entre o campo material e o espiritual/psíquico. Você é estimulado a valorizar seu lado espiritual e emocional, o que por sua vez lhe traz discernimento, sabedoria e inteligência emocional para se lidar com questões de ordem prática e/ou financeira. A posição lunar lhe facilita a comunicação criativa e emocional.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe confere um tanto de sabedoria, inteligência e discernimento na expressão emocional e pessoal. O bom aspecto a Vênus no setor social lhe facilita estar com os semelhantes, mas sem perder a si mesmo. A Lua, sua regente, lhe reforça a necessidade de ser criativo e empoderado no próprio senso de valor pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande sensibilidade e subjetividade à tona. Busque expressar seu lado mais empoderado, acolhedor e afetivo. Está centrado em si mesmo, mas também precisa lidar com questões de valor na carreira, trabalho e projeção. Há uma forte sabedoria emocional, psíquica e/ou espiritual lhe facilitando o processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede um tanto de introspecção, meditação e contato emocional pela posição lunar. Se permita resignificar e transcender certos padrões emocionais antigos. Há um convite da vida para que expanda, busque novos valores e objetivos, tudo isso facilitado por uma abertura mental; se permita enxergar as novas possibilidades com amplitude.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe traz necessidade de valorização da partilha profunda, sexualidade e aprofundamento emocional do relacionar. Isso tudo é facilitado por sua autoridade em enxergar tais questões com inteligência emocional, autoridade e senso justo de limites. A posição lunar também lhe facilita um olhar inovador sobre as emoções.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede valorização da relação com o outro, casamento, parcerias e vida social. Tudo isso, porém, vivido com sabedoria de princípios, ética e objetivos em comum. Sua capacidade de enxergar o melhor no outro está em alta e deve ser bem usada. A posição lunar lhe traz intensa autoridade, mas que vem do lado emocional e da sensibilidade madura.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz capacidade de valorizar sua rotina, saúde, trabalho e vida material, mas tudo isso sob um olhar mais sábio, profundo e emocional. Estará enxergando propósitos maiores no seu ofício, na relação com colegas e na saúde. A posição lunar lhe amplia muitíssimo a fé, impulso, senso de aventura e busca por novidades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe facilita a valorização de si mesmo, mas também se relacionando com os outros de forma sábia e emocionalmente inteligente. Há muito de si mesmo e da sua criatividade para ser doado aos semelhantes e isso pode ser extremamente benéfico. A posição lunar lhe aumenta o ímpeto de partilhas mais profundas e significativas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz valorização pessoal, emocional, familiar e/ou do lar. Há forte sabedoria que lhe impele a ter mais rotina em casa, com familiares ou pessoas próximas. Também um chamado a se lidar com a rotina de forma mais sábia e gratificante. A posição lunar lhe deixa mais receptivo ao outro e lhe pede parcerias com criatividade e lealdade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz sabedoria e inteligência emocional em sua expressão, o que por sua vez lhe facilita a comunicação valorosa com os semelhantes. Expressar sua criatividade nos estudos ou no lado intelectual pode ser muito benéfico. A posição lunar lhe traz aterramento e necessidade de rotina, mas contanto haja também algo de criativo, lúdico ou pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com