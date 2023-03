Horóscopo do dia (31/03): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado com Marte. Você é chamado a organizar sua vida material e financeira e isso hoje lhe leva à ação. Busque resolver o que precisa, devendo se conectar com seus instintos para agir, mas também com senso de limites, valor e realismo. Busque agir de maneira que traga resolução, mas agregando valor e sendo justo.

Ação instintiva madura

O trígono de Marte em Câncer com Saturno em Peixes traz para o dia de hoje um amadurecimento facilitado de nossas ações de forma amadurecida. Estamos conectados aos instintos, mas entendendo que devem ser usados com sabedoria e na hora certa. Uma forte sabedoria espiritual nos facilita agir em questões de ordem pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com