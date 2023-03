Horóscopo do dia (31/03): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Há agora um senso de compromisso social e para com as pessoas que lhe impele a ter ações mais instintivas, inovadoras e em prol de muitos. Busque um equilíbrio entre seguir os impulsos emocionais e agir com racionalidade. Diferenças ou disputas em grupos podem e devem ser resolvidas com acordos justos, sendo você um fator facilitador.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação instintiva madura

O trígono de Marte em Câncer com Saturno em Peixes traz para o dia de hoje um amadurecimento facilitado de nossas ações de forma amadurecida. Estamos conectados aos instintos, mas entendendo que devem ser usados com sabedoria e na hora certa. Uma forte sabedoria espiritual nos facilita agir em questões de ordem pessoal.

Horóscopo do dia (31/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com