Horóscopo do dia (31/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação instintiva madura

O trígono de Marte em Câncer com Saturno em Peixes traz para o dia de hoje um amadurecimento facilitado de nossas ações de forma amadurecida. Estamos conectados aos instintos, mas entendendo que devem ser usados com sabedoria e na hora certa. Uma forte sabedoria espiritual nos facilita agir em questões de ordem pessoal.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, faz aspecto facilitado com Saturno. Você está agindo sobre questões emocionais, pessoais e/ou familiares com intensidade, mas recebe hoje o devido senso de maturidade e responsabilidade sobre tais processos. Use de sabedoria espiritual e também de entendimento psíquico para ter um olhar mais maduro sobre sua vida emocional e partilhada.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua mente está intensa e sensibilizada pelo posicionamento de Marte. Todavia, há o aspecto facilitado a Saturno que lhe relembra de usar toda essa força mental em prol dos compromissos com o bem estar coletivo. Relações de amizade e grupos pedem sua opinião e comunicação honesta, mas sabendo respeitar limites justos.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz um senso de amadurecimento para com seus instintos quanto ao mundo material. Há impulso para lutar por seus valores, mas com grande senso de responsabilidade e amadurecimento. O impulso por gastos financeiros é mediado por uma ponderação intuitiva e instintiva. Capacidade de lidar com figuras de autoridade, mas sem perder seus valores e individualidade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais instintivo, individualizado e aguerrido. Todavia, o aspecto harmônico com Saturno lhe traz grande sabedoria ética, filosófica, moral e/ou espiritual que facilita basear sua ação sob visões mais amplas. Busque agir pautado em seu instinto, mas também seu eixo ético e princípios.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este momento lhe traz grande estabilidade para se lidar com questões emocionais, subconscientes e subjetivas. Há um forte senso de limites e amadurecimento, mas de forma amorosa, que lhe permite sondar questões psicológicas e emocionais desafiadoras, mas sem reatividade. Confie nos instintos, mas aja com realismo e maturidade.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Há agora um senso de compromisso social e para com as pessoas que lhe impele a ter ações mais instintivas, inovadoras e em prol de muitos. Busque um equilíbrio entre seguir os impulsos emocionais e agir com racionalidade. Diferenças ou disputas em grupos podem e devem ser resolvidas com acordos justos, sendo você um fator facilitador.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz grande ímpeto para agir em sua carreira e projeção no mundo, mas sob um aspecto amadurecido, disposto ao trabalho e a ser útil. Reconheça agora suas conquistas profissionais e busque projeção. Se estiver em posição de autoridade, terá um misto entre ser enérgico e ter realismo e pragmatismo na resolução de questões e pendências de rotina.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, faz aspecto facilitado com Saturno. Você é chamado a seguir seus impulsos instintivos e expansivos. Todavia, isto deve ser feito sob uma expressão madura e realista de si mesmo, o que está facilitado. Terá clareza de passos práticos que deve ter para realizar metas e buscar o que quer. Fortalecimento ético e também da fé realista.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você passa por mudanças profundas e processos catárticos ou de transmutação emocional. Todavia, há agora uma forte sabedoria emocional facilitando o processo. Você está amadurecendo o lado infantilizado e buscando maior resiliência pessoal e emocional. Questões desafiadoras de âmbito familiar tendem a ser transformadas com sabedoria.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado com Marte. Há agora maior realismo no campo mental e isso lhe facilita comunicar com os semelhantes. Saiba colocar limites justos, ponderando com realismo, mas também sensibilidade e empatia. Disputas, conflitos ou desentendimentos podem ser superados, mas sua comunicação deve ser clara e objetiva.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado com Marte. Você é chamado a organizar sua vida material e financeira e isso hoje lhe leva à ação. Busque resolver o que precisa, devendo se conectar com seus instintos para agir, mas também com senso de limites, valor e realismo. Busque agir de maneira que traga resolução, mas agregando valor e sendo justo.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais realista, pragmático e amadurecido. O aspecto facilitado a Marte lhe facilita o “domar” seus instintos, raiva e expressão aguerrida em algo mais amadurecido e assertivo. Está pleno de si mesmo e de sua criatividade e poder pessoal, mas também consciente de seus próprios limites.

Horóscopo do dia (31/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com