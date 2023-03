Horóscopo do dia (29/03): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)







O trabalho feito com amor te trará paz de espírito. Sendo produtivo no mundo terá maior senso de segurança e afeto. Pode ser que tenha de prestar serviços, amparar, acolher ou cuidar de outras pessoas e isto pode lhe agregar muito hoje. Arrume seu ambiente e também aprenda a escutar as mensagens do seu corpo físico.

Lua Crescente em Câncer

A Lua Crescente entra em Câncer. Em sua regência natural, suas qualidades são enfatizadas: amor, acolhimento, maternidade, contato com o mundo interior, subjetividade, sensibilidade. Tudo isso vai gradativamente aumentando nesta fase. Busque se nutrir daquilo que pede sua alma e escute sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com