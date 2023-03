Horóscopo do dia (29/03): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você é lembrado que não pode ficar somente preso no seu mundo particular. O mundo te chama, necessitado do seu amor e da sua contribuição. Sua sensibilidade fala mais alto e lhe pede que dê o melhor de si para o mundo. Sua sensibilidade é força. Força materna e coesiva nas amizades, grupos e na contribuição com o coletivo.

Lua Crescente em Câncer

A Lua Crescente entra em Câncer. Em sua regência natural, suas qualidades são enfatizadas: amor, acolhimento, maternidade, contato com o mundo interior, subjetividade, sensibilidade. Tudo isso vai gradativamente aumentando nesta fase. Busque se nutrir daquilo que pede sua alma e escute sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com