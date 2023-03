Horóscopo do dia (29/03): Confira a previsão de hoje para Touro

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A vida te pede mais flexibilidade de ideias, pensar com mais empatia e se colocando no lugar do outro. Busque expandir suas ideias, ler e se comunicar, em especial quando isto se relacione ao seu mundo subjetivo e emoções pessoais. Cultivo da imaginação, criatividade e da doação de palavras amigas, consoladoras ou afetivas.

Lua Crescente em Câncer

A Lua Crescente entra em Câncer. Em sua regência natural, suas qualidades são enfatizadas: amor, acolhimento, maternidade, contato com o mundo interior, subjetividade, sensibilidade. Tudo isso vai gradativamente aumentando nesta fase. Busque se nutrir daquilo que pede sua alma e escute sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com