Horóscopo do dia (27/03): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimula um tanto a imaginação e sensibilidade. Todavia, deve tomar cuidado para não exagerar pelo excesso. Questões de trabalho ou compromissos podem conflitar com sua sensibilidade, mas será preciso achar um acordo entre as duas partes. Busque ouvir as suas necessidades internas, mas sem dramatizações.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Comunicação subjetiva

A Lua em Gêmeos nos sensibiliza a comunicar e verbalizar aquilo que sentimos. Todavia, a quadratura a Netuno em Peixes mostra que podem haver excessos de subjetividade, dramatização ou vitimização no processo. Devemos buscar um senso mais profundo de abnegação, caridade e espiritualidade para nos comunicar da melhor forma. E também saber o momento de silenciar. Ainda sob a conjunção de Mercúrio e Quírion, devemos comunicar a cura, mas tendo muito cuidado na maneira como nos expressamos.

Horóscopo do dia (27/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com