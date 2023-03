Horóscopo do dia (26/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Energia de cura

Ocorre hoje uma conjunção entre Mercúrio e Quíron em Áries. Ambos tem relação com a energia da cura e isto se faz forte hoje. Teremos maior entendimento de tudo aquilo que nos fere, assim como nossa capacidade de curar e transcender tais feridas. O entendimento do uso das palavras e de como as usamos em alta. Atenção ao impulso comunicativo, que deve curar e não ferir.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua tônica agora será a de escutar a si mesmo, acolher suas feridas e vibrar na cura. Busque entender como melhor expressar a si mesmo e com mais fidelidade ao seu eu profundo. Seus dons de cura podem se potencializar muito agora. Sua fala também será curativa, em especial quanto mais for fiel a si mesmo e a verdade de quem você é.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe é muito propício para a cura de questões subconscientes. Terá objetividade para enxergar em quais pontos se sabotou, deixou de ser você mesmo ou de se posicionar. A mente lhe facilita o processo, assim como o dialogar em processos terapêuticos. Percepção de si mesmo sob uma ótica mais profunda e espiritualizada.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, se encontra com Quíron, lhe clareando a percepção de si mesmo e de sua comunicação. Em especial em contextos grupais, de amizade, virtuais e coletivos, terá maior percepção de como deve ou não usar suas capacidades comunicativas. Busque ser assertivo, mas não fira gratuitamente. Suas ideias inovadoras podem auxiliar muitos.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz consciência de como precisa curar seu senso de expressão da autonomia, autoridade, profissionalismo e independência. O entendimento de como se sabotou, seja não se posicionando, seja numa dependência ruim lhe propicia mais ímpeto de curar a própria vida e assumir o comando do que é seu. Reavalie como comunica profissionalmente e em termos de uso da autoridade.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O encontro de Mercúrio e Quíron lhe traz mais aprofundamento em si mesmo, suas dores e possibilidades de cura. Em especial no que tange a sua fé, filosofia de vida, objetivos futuros, princípios, estudos superiores e viagens, busque ter uma visão mais ampla. O dia de hoje lhe traz insights poderosos sobre o futuro e suas muitas possibilidades. Revisão de impulsos e exageros comunicativos.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, se encontra com Quíron, lhe clareando a percepção de si mesmo e de sua comunicação. Em especial no campo emocional profundo, enxergará aquilo que foi ou não comunicado. Se permita sanear, clarear e transmutar suas emoções, comunicando aquilo que for justo e curativo. Expressão afetiva e sexual pede atenção, razão e consciência.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz mais objetividade e consciência na comunicação com o outro. No amor e nas parcerias enxergará com clareza o que fere, assim como aquilo que pode curar. Busque ouvir os outros e seus problemas com empatia, mas sem perder seu centro. Consciência de como deve curar a comunicação nas relações, assim como o melhor jeito de abordar as pessoas.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Ocorre hoje uma grande objetividade e consciência de sua relação com o mundo material. Se lhe faltaram pragmatismo e objetividade, hoje será preciso curar esta faceta. Idem para os cuidados com saúde e alimentação. Escute os recados do seu corpo e aprenda a cuidar dele melhor. Excelente dia para resolver pendências materiais e organizar melhor a vida.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A consciência de expressar sua essência se faz muito alta hoje. Terá clareza de como deixou de ser você mesmo e de expressar quem você é. Necessidade de curar a si mesmo com mais coragem, audácia e criatividade. Excelente para cura com atividades lúdicas e artísticas. Cura também pelos romances e aventuras, mas saiba a dose certa de cada coisa.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz consciência e clareza quanto a questões pessoais e comunicativas no âmbito familiar e/ou emocionais. Terá objetividade para enxergar feridas, em especial quando não houve respeito ao espaço pessoal. Capacidade de cura e regeneração emocional em alta. Se permita explorar sua intimidade e emoções, curando este importante lado de si mesmo.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você terá hoje maior clareza de suas ideias e capacidades comunicativas. Busque reavaliar bem o que comunica; veja se o que vai veicular é bom, curativo e útil ou algo que fere e é desnecessário. Busca por estudos alternativos, conhecimentos sobre cura e magnetismo. Clareza para fazer escolhas baseadas em si mesmo e que sejam curativas.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz clareza quanto à sua vida material, finanças e valores, assim como a maneira certa ou errada que os tem gerenciado. Busque se conectar e curar seu senso de valor próprio, assim como a maneira como lida com a vida material. Regeneração através do descanso, prazer e sintonia com as realidades materiais da vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com