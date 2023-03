Lydia Del Picchia, atriz do Galpão, faz show para cantar hits de Rita Lee

Lydia Del Picchia encarna a irreverência de Rita Lee em 'Rita Lydia' (foto: Mateus Lustosa/divulgação) 'Cada vez mais, descubro que estou falando de mim neste show. É a Lydia, através das palavras da Rita Lee, falando da própria Lydia' Lydia Del Picchia, cantora e atriz



Cheio de hits de Rita Lee, o show "Rita Lydia" será apresentado no Teatro Marília, neste domingo (26/3), às 19h. Sucessos dos Mutantes e da Tutti Frutti, bandas das quais a roqueira fez parte, e da carreira solo da artista estarão na voz da atriz Lydia Del Picchia, atriz do Grupo Galpão. No repertório, a história da Rainha do Rock brasileiro.









Lydia conta que, desde sua infância, Rita é inspiração nas artes e na vida. “Ela sempre foi uma referência, mulher muito forte. Tenho admiração muito grande não só pela artista, mas pela pessoa, pela figura que ela é”.





Há 29 anos nos palcos com o Galpão, a atriz guardava o desejo de interpretar clássicos do rock nacional. Junto a Luiz Rocha, diretor musical e parceiro de longa data na companhia, decidiu realizar o sonho.





Em 2019, os dois colocaram os planos em prática e começaram a preparar o show. Mas a pandemia, no ano seguinte, impediu a estreia no teatro. Naquela época, “Rita Lydia” estreou de maneira virtual no espaço Gruta!.

De mãe para filhas

Lydia conta que a paixão pelas músicas e por Rita começaram cedo em sua vida. Aos 14 anos, assistiu ao lançamento de “Fruto proibido”, disco da Tutti Frutti, banda que recebeu a cantora após a saída dos Mutantes, em 1973. “Lembro-me de pular nas cadeiras do Teatro Francisco Nunes, enlouquecida.” Aquela adolescente pensava: “Que mulher é essa? Que show maravilhoso!”

Em casa, a atriz belo-horizontina fez questão de ensinar às filhas o amor pela música da Rainha do Rock.





“Quando vou ensaiar, canto as músicas e de repente minha filha mais nova, Helena, pula no quarto cantando. Então, é isso: são muitas gerações, fãs descobrindo e redescobrindo a Rita. Ela é muito incrível.”





Lica Del Picchia, sua filha, fará participação especial no show de domingo e cantará ao lado da mãe as canções que marcaram sua infância.





O show “Rita Lydia” carrega o nome das duas mulheres – é uma forma de expressar como as histórias delas se encontram.

“Cada vez mais, descubro que estou falando de mim neste show. É a Lydia, através das palavras da Rita Lee, falando da própria Lydia”, diz a mineira.





O sucesso “Agora só falta você” é, para a atriz, a definição perfeita do que o show representa em sua própria vida.





“Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer é a realização de um sonho. É a sensação da minha relação de fã e de admiração pela Rita Lee”, afirma.

RITA LYDIA – LYDIA DEL PICCHIA CANTA RITA LEE

Show neste domingo (26/3), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia).

Ingressos: R$ 30 (inteira) eR$ 15 (meia), com vendas pelo site www.sympla.com.br ou na bilheteria local





