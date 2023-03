Suki Waterhouse chega ao Brasil e diz que beber Guaraná é prioridade

Cantora também é atriz e viveu Karen na série 'Daisy Jones and the six' (foto: Reprodução Instagram e Shutterstock)

A cantora Suki Waterhouse anunciou aos fãs que chegou ao Brasil nesta quinta-feira (23/4). Após pousar em solo brasileiro, a artista definiu que tomar refrigerante com guaraná é a “missão número 1” dela.

A artista vai se apresentar no festival Lollapalooza , amanhã (24/3). A festa continua nos dias seguintes, 25 e 26 de março, com shows de Drake, Rosalía, Twenty one pilots e Tame Impala.

Além da carreira como cantora, Suki também é atriz. O papel de maior destaque dela é Karen na série ' Daisy Jones and the six ', disponível na Prime Video.





Em uma interação com fãs, a cantora disse que está muito feliz de estar no país. “Espero por vocês no nosso show amanhã!”, escreveu no Twitter.





Um perfil respondeu com uma foto de um refrigerante de guaraná e ela brincou que a prioridade dela agora é provar um. “Essa é a minha missão número 1”.